LNG Terminals für Flüssiggas Robert Habeck warnt Umwelthilfe vor Klage

„Sollten wir die LNG-Terminals nicht haben, und sollte das Gas nicht aus Russland kommen, ist die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gewährleistet.“ Deutschland habe auf dem Weltmarkt vier Schiffe gekauft, auf denen flüssiges Gas in Gas verwandelt werde. Zwei davon seien im Dezember verfügbar. „Hätten wir sie nicht, wären wir wirklich noch wehrloser in dieser Situation.“ Im Zweifelsfall bringe eine Klage eine größere Abhängigkeit vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Das solltet ihr nicht tun an dieser Stelle“, sagte Habeck mit Blick auf den Verein.