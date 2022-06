Linden-Museum Stuttgart Rückgabe von Kolonial-Raubkunst

Nigeria will kein „Vakuum“ in deutschen Museen

Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) betont, die Benin-Kunst aus der Sammlung des Linden-Museums solle „so schnell und so sicher wie möglich“ zurückgeführt werden; geplant ist dies bereits Ende des Jahres. Museumschefin Inés de Castro bestreitet aktuelle Medienberichte, ihr Haus wehre sich gegen diesen Schritt. „In den 1970er und 1980er Jahren, da hat sich das Linden-Museum gegen die ganze Debatte gewehrt.“ Nun sei man im besten Einvernehmen beispielsweise mit den Fachleuten aus Nigeria. Und ein kleinerer Teil der Benin-Objekte werde schließlich als Dauerleihgabe der neuen alten Besitzer in Stuttgart bleiben. „So können wir auch in Zukunft dem Publikum dies als Zeugnisse einer afrikanischen Kultur, aber auch des europäischen Kolonialismus dokumentieren.“

„Wir wollen hier kein Vakuum im Museum erzeugen“, fügt Tijani hinzu. Sein Land habe ja selbst das größte Interesse am kulturellen Austausch mit Deutschland und Stuttgart – einer Stadt, die er an diesem Tag übrigens zum zweiten Mal besucht. Das erste Mal war er 1994 am Linden-Museum am Hegelplatz 1, während seines Studiums in London.