Lied aus Benningen läuft im Radio Ein Regenbogen als Symbol der Gemeinschaft

Benningen - Die Sänger der Benninger Chöre Bella Musica und New Voices werden am Sonntagabend zwischen 18 und 20 Uhr ein wenig wehmütig am Radio sitzen, wenn auf SWR 4 in der Sendung „Musik aus dem Land“ das Lied „1000 Farben“ erklingt. Denn dieses Lied über die Vielfalt der Farben, die sich zu einem Regenbogen vereinen, und die Stimmen, die zu einem Chorgesang werden, hatte Leiterin Tanja Danko-Böhler im vergangenen Jahr eigentlich für ihre Chöre geschrieben und arrangiert. In der kurzen Zeit im Sommer, als Präsenzproben während der Corona-Pandemie möglich waren, hatte sie das Lied mit den Sängern einstudiert, ein Termin im Tonstudio für eine CD-Aufnahme stand fest – bis der zweite Lockdown im Herbst alle Pläne über den Haufen warf.