Lichtenbergschule in Oberstenfeld wird saniert Ein Deckel kommt auf die Schulsanierung

Freie Wähler und CDU zeigten sich entschlossen zu sparen. Ihr Antrag vor dem Haushaltsbeschluss zielte auf die Schule ab – und durchkreuzte die Pläne von Bürgermeister Markus Kleemann. Der Verwaltungschef hatte fünf Varianten für die Schulsanierung vorbereitet. Kleemann warb für die teuerste, die bei rund 4,4 Millionen Euro plus 500 000 Euro für die Ausstattung lag. „Sparen ja, aber wir sollten nicht das verhindern, was uns wichtig ist“, sagte er und wies darauf hin, dass bei einer von vornherein auf ein Minimum festgelegten Ausschreibung wichtige Aufgaben unerfüllt bleiben würden. Kleemann will die Barrierefreiheit gewähren, im Hauptgebäude 2, dem „Herz“ der Schule, die Schulsozialarbeit integrieren und eine außen gelegene Toilettenanlage wegen der Aufsichtspflicht einhausen. Diese Variante hätte 4,1 Millionen Euro gekostet. Würde auch noch eine Schulaula gebaut, wäre man beim Höchstpreis von 4,4 Millionen Euro. „Wir liegen 800 000 Euro auseinander“, sagte Kleemann im Laufe der Aussprache zum CDU-Fraktionschef Oliver Beck, der sich vehement für die Deckelung einsetzte. „Wir sind hier nicht bei ,Wünsch dir was’“, sagte Beck und verwies auf die Praxis in der freien Wirtschaft und bei Privatleuten. Dort schaue man auch erst auf das, was man im Geldbeutel habe und entscheide dann, was man sich leisten könne. Deshalb solle man möglichst ohne vorgegebene Varianten auf einen Architekten zugehen, der dann mit dem Budget klarkommen müsse.