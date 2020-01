Lichtenbergschule in Oberstenfeld wird saniert Auf die Schulsanierung kommt ein Deckel

Der Bürgermeister bemühte sich zu klären, ob CDU und Freie Wähler wie die Verwaltung auch die Planungskosten von rund 300 000 Euro in ihren 3,6 Millionen Euro einbezogen hatten. „Wir liegen 800 000 Euro auseinander“, sagte Kleemann im Laufe der Aussprache zum CDU-Fraktionschef Oliver Beck, der sich vehement für die Deckelung einsetzte, die aber laut Kleemann nur ein Mindestmaß am Gebäude 2 ermöglichen würde. „Wir sind hier nicht bei ,Wünsch dir was’“, sagte Beck und verwies auf die Praxis in der freien Wirtschaft und bei Privatleuten. Dort schaue man auch erst auf das, was man im Geldbeutel habe und entscheide dann, was man sich leisten könne. Deshalb solle man ohne vorgegebene Varianten in die Ausschreibung für Architekten gehen, die mit dem Budget klarkommen müssten.