Liberale Regelung von 1973 entfällt US-Supreme Court kippt Abtreibungsrecht

Die Reaktionen fallen dementsprechend aus. Noch am Freitagnachmittag gab es Demonstrationen von Frauenrechtlern und liberalen Gruppen vor dem Supreme Court. „Es ist herzzerbrechend, ein Betrug an der Hälfte des Landes“, sagte die frühere Generalstaatsanwältin Jennifer Rodgers dem US-Sender CNN, die sich unter die Demonstranten gemischt hatte. In Umfragen gab es in der Vergangenheit stets klare Mehrheiten für das liberale Abtreibungsrecht.