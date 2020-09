Lesebeginn in Marbach & Bottwartal Die ersten Trauben werden schon gelesen

Mit dem momentanen Stand der Dinge in den Weinbergen ist Forsthof-Chef zufrieden. „Wir haben in Kleinbottwar ein paar Ecken, die wegen des Frosts im Mai leer sind, aber alles, was überlebt hat, sieht hervorragend aus“, so Roth. Als es im August so trocken war, musste er etwas Wasser fahren, dafür „ging es durch die Trockenheit vom Pilzdruck her. Und die Kirschessigfliege habe ich auch noch nicht gesehen.“ Lediglich ein bisschen Wespenfraß sei zu verzeichnen.