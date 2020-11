Leistungswettbewerb „Ich würde den Beruf immer wieder erlernen“

Die traditionelle Feier musste coronabedingt ausfallen, was die beiden bedauern. Doch stattdessen kam ein Paket von der Handwerkskammer. Darin enthalten: ein kleines Tablet mit einem Video, in dem der Handwerkspräsident und im Fall von Cheyenne Jilke auch Chef und Kollegen gratulierte – die waren vorher eingeweiht, aber zum Stillschweigen verpflichtet worden. Dass die Überraschung dennoch nicht so ganz geklappt hat, lag daran, dass das Paket länger brauchte als das Schreiben, das den Landessieg verkündete. Malaika Grieb wiederum hat in ihrem Betrieb ein wenig gefeiert – mit Sekt und Butterbrezeln.

Beide fassen nun den Meisterbrief ins Auge. Für die junge Sattlerin steht jetzt aber erst noch der Bundeswettbewerb an. Sie bedauert, dass dazu nochmals dasselbe Stück bewertet wird: „Sonst hätte ich zeigen können, was ich noch so kann.“ Einig sind sich beide, dass sie eine gute Berufswahl getroffen haben: „Ich würde den Beruf immer wieder erlernen“, so die beiden jungen Frauen unisono.