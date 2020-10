Leder Gmelich in Großbottwar Nach Corona-Ausbruch ist Betrieb wieder am Start

Am 25. September sei ein kleiner Teil des Teams wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt, drei Tage später sei die Mannschaft komplett gewesen. Seitdem laufe der Betrieb auf Hochtouren, sagt Volker Nagel. Allerdings ist es auch nicht so, dass die Schließung spurlos an dem Unternehmen vorbeigegangen ist. „Wirtschaftlich hat uns das Stand jetzt einen sechsstelligen Fehlbetrag beschert“, erklärt der Geschäftsführer. Das Minus rühre unter anderem daher, dass laufende Ausgaben weiter angefallen sind. Außerdem bekomme das Unternehmen die Personalkosten für einen Mitarbeiter nur so lange ersetzt, wie dieser sich offiziell in Quarantäne befunden hat. Und einige Beschäftigte hätten bereits vor dem Wiederhochverfahren des Betriebs die eigenen vier Wände verlassen dürfen, erklärt Volker Nagel. Insofern hätte das Geschäft also beispielsweise auch in dem einen oder anderen Bereich weiterlaufen können. Praktisch sei das aber nicht möglich gewesen, sagt Nagel. „Bei uns greift ein Rädchen ins andere. Da kann man nicht an der einen Stelle etwas in Gang bringen, was an der anderen dann nicht fortgeführt werden kann“, erklärt er. Andererseits habe man auch große Unterstützung in der schwierigen Phase erhalten, betont er. „Gott sei Dank sind wir auf großes Verständnis bei den Kunden gestoßen. Ein Kunde hat sogar beim Transport der Ware geholfen“, berichtet der Geschäftsführer.