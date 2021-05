Leck in Marbacher Naturoase Der größte Teich der Stadt läuft aus

Loch in Wurzelkanal

Wie Joachim Lösing berichtet, war ihm das Dilemma Anfang März aufgefallen. Der Biologe wollte den Froschlaich in dem Teich inspizieren, der bis zu einem Meter tief und rund 300 Quadratmeter groß ist. Dabei registrierte er, dass das Feuchtbiotop Wasser verloren hatte. Schließlich stellte Lösing auch fest, wo der Hund begraben ist: in einen Wurzelkanal unter einem alten Baumstumpf hatte sich ein Loch gefressen, durch das das Nass entschwand – in etwa so, als hätte man aus einer Badewanne den Stöpsel gezogen. In einer Art Erste-Hilfe-Aktion modellierte Lösing mit dem Spaten und mit Hilfe seiner Frau einen Wall um das Loch, damit nicht noch mehr Wasser abläuft. Vor einigen Tagen dann machte man im größeren Stil Nägel mit Köpfen. Das Leck wurde mit rund 125 Kilogramm Kies und Bentonit abgedichtet.