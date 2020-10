Lebensmittelbranche Bäcker verlieren durch Corona eine Milliarde Euro Umsatz

Stuttgart/Berlin - Volle Geschäfte, Hamsterkäufe und Vorratshaltung – Teile des Lebensmitteleinzelhandels profitieren bisher von der Coronakrise. So verzeichnen vor allem Supermärkte und Discounter mit Gütern des täglichen Bedarfs, dazu zählen vor allem Lebensmittel, in diesem Jahr ein Umsatzplus von knapp neun Prozent. Gerade rund um den Lockdown im Frühjahr sei das Geschäft gelaufen wie sonst nur an Weihnachten, heißt es in der Branche.