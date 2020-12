Lastwagen kommt von A81 ab Unfall am Weinsberger Kreuz

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen auf der A81 am Weinsberger Autokreuz von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der Fahrer des Lebensmittel-Transporters war gegen 8 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs, als er etwa 300 Meter vor dem Autobahnkreuz aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Autobahn abkam. Im Grünstreifen kippte der Lastwagen schließlich um und kam dort zum Liegen.