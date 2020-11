Lasst uns über ... Scheidentrockenheit reden Was tun, wenn die Vagina zu trocken ist?

Aber nicht immer ist Frau selbst an den stechenden Schmerzen schuld. Die Gründe können vielfältig sein und sollten auf jeden Fall mit einem Arzt besprochen werden. Am häufigsten von Scheidentrockenheit betroffen sind aber ältere Frauen in und nach den Wechseljahren. Das liegt am aufkommenden Östrogenmangel. Dabei wird nicht nur die Haut am Körper mit dem Alter dünner und empfindlicher, auch die Haut in der Scheide. Und das führt dann zu den unangenehmen Schmerzen beim Fahrradfahren, Laufen und vor allem beim Sex.