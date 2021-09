Lasst uns über ... Intim-Operationen reden „Viele Frauen haben falsche Vorstellungen von ihrem Genitalbereich“

Während die kleinen, inneren Schamlippen in jungen Jahren meist größer sind, ziehen sie sich mit zunehmendem Alter zurück. Wurden sie beispielsweise verkleinert, kann auch dies zu Problemen führen, an die man zuvor nicht gedacht hatte. Auch beim Sex kann es nach dem Eingriff statt zu mehr Lust zu mehr Frust kommen. Bei Erregung schwillt nicht nur die Klitoris an, sondern auch die Schamlippen. Wurden sie operativ verändert, kann dies gestört sein und zu weniger Empfinden führen. Zudem gelangt der Penis ohne die Schwellung tiefer in die Scheide und stößt möglicherweise an den Gebärmutterhals, was sehr unangenehm werden kann.