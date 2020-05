Lasst uns über ... den Zervixschleim reden Ein Schleim, den Frauen nicht unterschätzen sollten

Hat man das erst einmal akzeptiert, so lässt sich viel aus dem Zervixschleim lesen. Und das geht so: Einfach vor dem Toilettengang einen Finger in die Scheide einführen und beobachten, ob sich die Scheide trocken oder glitschig anfühlt. Wenn man etwas Schleim am Finger hat, dann Zeigefinger und Daumen aufeinanderlegen und langsam wieder auseinanderziehen. Am besten macht man das mehrmals am Tag.