Lasst uns über ... den Eisprung reden Ein kleiner Sprung mit großer Wirkung

Was passiert bei einem Eisprung?

Die Ovulation, wie man den Eisprung medizinisch nennt, findet in der Regel in der Mitte des Monatszyklus statt. Ob aber am zwölften oder 17. Tag ist dabei egal und kann von Frau zu Frau und Monat zu Monat unterschiedlich sein. Gesteuert werden die Vorbereitungen von der Hypophyse, die Botenstoffe ausschüttet. Dann beginnt einer der Eierstöcke zu arbeiten. Aus dem Bestand von Eiern reifen pro Zyklus einige in Follikeln heran. Am Ende wird jedoch nur ein einziges von ihnen aus dem Eierstock gestoßen.