Lasst uns über ... den Beckenboden reden Warum Frauen diese Zone nicht vernachlässigen sollten

Grundsätzlich brauchen wir den Beckenboden, damit nicht alles unten rausfällt. Doch die meisten Frauen wissen mit ihm nicht wirklich etwas anzufangen. Mädchen wird nicht beigebracht, dass dieser Muskel auch wichtig ist und oft hören Frauen erst in der Schwangerschaft von dessen Bedeutung. Denn vor allem während einer natürlichen Geburt wird der Beckenboden ganz schön in Mitleidenschaft gezogen, da er für das Köpfchen des Kindes zur Seite gedrängt wird und sogar reißen kann. Steht der Kopf des Kindes zu lange im Beckenausgang, kann mit einem künstlichen Dammschnitt mehr Platz geschaffen werden. Der Frau und dem Kind bleiben so einige Wehen erspart. Das wird heute allerdings immer seltener gemacht, da es die Muskulatur zerstört.