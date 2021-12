Lars Klingbeil bei Markus Lanz Warum Lauterbach kein Gesundheitsminister wird

Da bliebe Lanz’ linker, linker Platz wohl leer. Das gilt es zu vermeiden. Deshalb besetzte der Moderator das vakante Ministerium schon mal vorab: Andrea Nahles, Ex-Generalsekretärin, Ex-Juso- und Ex- Parteivorsitzende, Ex-Ministerin – die Ex-Politikerin also, so sein Tipp, soll es richten – mit Lauterbach als Staatssekretär. Am Montag zeigt sich, ob Lanz Recht hat. Dann will die SPD ihr Postengeschacher beenden und verkünden, wer welchen Ministerposten im künftigen Ampelkabinett übernehmen soll.