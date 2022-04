Landwirtschaft Hauk: Mehr Geld fürs Essen einplanen

„Wir haben in der EU einen Selbstversorgungsgrad bei Brotgetreide, also Weizen, von 109 Prozent, in Deutschland sind es 114 und in Baden-Württemberg 103 Prozent.“ Wenn mal Regale mit Mehl in den Supermärkten leer seien, liege das an logistischen Problemen. „Die Mühlen mahlen, aber oft fehlen die Fahrer zum Abtransport des Mehls – die sind auch oft aus der Ukraine.“