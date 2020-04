Landwirte in Rielingshausen Bei der Ernte läuft dieses Jahr vieles anders

Aber schon bei der Arbeit mit wenigen Erntehelfern hat sich bei Jens Eisenmann in dieser Woche gezeigt, was eine seiner Hauptaufgaben in den nächsten Monaten sein wird: „Ich muss die Menschen immer wieder daran erinnern, dass sie sich nicht zu nahe kommen und den notwendigen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten“, hat der Obstbauer festgestellt. Um die Distanzen besser einhalten zu können, überlegt er sich, ob er seine Arbeiter nur in bestimmten Gruppengrößen oder zeitlich versetzt auf die Felder schickt.

Auswirkungen hat die Pandemie auch auf den Hofladen: Seine rund 15 Mitarbeiter hat er in sechs Zweier- und ein Dreier-Team aufgeteilt, das zu Stoßzeiten arbeitet. „Wenn von einem Zweier-Team einer erkrankt, fällt nur der Zweite aus, aber der Rest kann weiterarbeiten“, sagt Eisenmann. Auch die 19 Verkaufsstände für Erdbeeren werden wahrscheinlich nicht alle geöffnet sein. „Wir fangen mal mit zehn an und warten ab, wie sich die Ernte entwickelt. Die Nächte werden ja schon wieder sehr kalt“, erklärt der Rielingshäuser Obstbauer. Auch Jürgen Stirm weiß, dass die Temperaturen in den kommenden Nächten maßgeblich Auswirkungen auf seine Ernte haben werden. „Die vergangenen beiden Nächte waren nicht so gut“, hat er bereits festgestellt.

Jens Eisenmann lässt sich seine gute Laune auch angesichts der Corona-Pandemie aber nicht verderben. „Ich bin entspannt wie selten. Vorausschauend planen kann man ohnehin nicht, weil keiner sagen kann, wie die Situation in zwei Wochen sein wird.“