Landtagswahl in Schleswig-Holstein Der Sieger hat die Qual der Wahl

Mit den Grünen gab es nicht nur Harmonie

Bei den Grünen ist künftige Harmonie mit der CDU nicht unbedingt garantiert: In jüngster Zeit knirschte es merklich zwischen Günther und den Grünen. Es sei „kompliziert“ mit CDU und FDP, wenn es um Klimaschutz, Tierwohl, Energie- und Sozialpolitik gehe, hat die Grünen-Finanzministerin Monika Heinold noch drei Tage vor der Wahl bei einer Talkrunde der „Kieler Nachrichten“ gesagt, und Günther konterte: „Mit den Grünen ist es auch kompliziert.“ Auch der konservativ geprägten CDU in den ländlichen Gebieten würde Schwarz-Gelb gut gefallen. Auf der anderen Seite würde Schwarz-Grün die grünen Perspektiven des Ministerpräsidenten stützen, der mit dem Motto „Für Klimaschutz, der Arbeitsplätze schafft“ wirbt.

Als Sieger fühlten sich an diesem Abend nur noch die Grünen, deren Spitzenduo Heinold und Aminata Touré in der Lille-Lokalbrauerei ihren Stimmenaufschwung und das Rausfliegen der AfD aus dem Landtag mit 300 Leuten feierten. Und wie ein Superstar ist dort der Auftritt vom in einer dunklen Limousine angereisten Robert Habeck („Super für mich, nach Hause zu kommen“) dort gefeiert worden. Habeck betonte, dass Schleswig-Holstein nun ein „modernes, weltoffenes Land geworden“ sei, auch Dank der Grünen. Der Grünen-Chef warb eindringlich, jetzt nicht in eine Sehnsucht nach der Opposition zu verfallen: „Wir müssen wollen, das Land weiter mit zu gestalten.“ Mit dem modernen Daniel Günther sei das möglich, der sei ja „nicht als kleiner Bruder von Friedrich Merz“ gewählt worden.

Die Stimmung bei der FDP ist am Boden

Bitterkeit aber herrschte bei der FDP, die im schicken Bootshaus 1862 direkt an der Förde hatte feiern wollen. Und kaum besser war die Stimmung bei der SPD. Es sei schwierig gewesen, gegen den „populärsten Ministerpräsidenten“ und gegen drei andere Parteien, die in Jamaika geschlossen gestanden seien, anzukämpfen, so SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller. Noch am Samstag hatte der 49-jährige Volkswirt, der erst 2020 von den Grünen zur SPD gewechselt war, Haustürwahlkampf gemacht, um seine Bekanntheit zu steigern. Das scheint misslungen in einem Land, wo Björn Engholm einst für die SPD nach der Barschel-Affäre fast 55 Prozent geholt hatte und wo die Partei stets einige Punkte über dem Bundestrend gelegen hatte, der sich derzeit um 23 Prozent bewegt. Der Ex-SPD-Landesvorsitzende und Bundestagabgeordnete Ralf Stegner sprach von einem „Debakel“.