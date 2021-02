Landtagswahl: Der Grüne Tayfun Tok Von Vorbildern, Vorurteilen und vom VfB

Murr - Der 11. September 2001 hat mich politisiert“, sagt Tayfun Tok. Die Terroranschläge in den USA hätten dazu geführt, dass er schon als Jugendlicher in die Partei der Grünen eintrat. Damals ging der Enkel türkischer Gastarbeiter, der in Ludwigsburg geboren wurde, noch auf die Schule. Der Grundschule in Steinheim war zunächst die Werkrealschule in Murr gefolgt. Sein Abitur legte der heute 34-Jährige am Wirtschaftsgymnasium Robert Franck in Ludwigsburg ab.