Landgericht Heilbronn entscheidet Weniger Haft für Wohnwagenbrand

Bei seiner Urteilsverkündung stellte der Richter Martin Liebisch klar, dass es sich bei der Brandstiftung um ein „schlimmes und hochgefährliches“ Geschehen gehandelt habe. Nach den Einwänden der Revision müsse die gefährliche in eine vorsätzliche Körperverletzung zurückgestuft werden. Der 67-Jährige habe tatsächlich während des Brandes eine „tätige Reue“ an den Tag gelegt. Dies sorge für einen deutlich niedrigeren Strafrahmen. Strafmildernd sei auch die Tatsache, dass der Rentner in der Justizvollzugsanstalt in die Schutzabteilung habe verlegt werden müssen, nachdem ihn Häftlinge attackiert hatten. „Sie weisen eine Haftempfindlichkeit auf.“ Auch befinde er sich seit zwei Jahren in Untersuchungshaft, was eine Belastung darstelle, da es darin schwerer sei, eine Perspektive für die Zeit nach der Haft zu entwickeln. Das späte Geständnis sei ihm ebenfalls angerechnet worden, erklärte Liebisch, es wäre allerdings stärker berücksichtigt worden, wenn er es nicht erst am Nachmittag vorgebracht hätte. „Ihr Geständnis ist ein erster Schritt, um in geordnete Verhältnisse entlassen werden zu können.“ Das Strafmaß liege in der Mitte: Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahren und neun Monaten beantragt, die Verteidigung vier Jahre.