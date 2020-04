Land lockert Coronavirus-Restriktionen Darum darf der VfB Stuttgart wieder auf den Platz

Nach Anfragen aus dem Profisport und bereits in Kraft getretener Regelungen in anderen Bundesländern teilten Gesundheits- und Kultusministerium am Sonntag mit, dass der Trainingsbetrieb von Berufssportlern unter Beachtung strengster Auflagen sowie in Kleingruppen im Lauf dieser Woche ermöglicht werden soll. Der Amateur- und Freizeitsport bleibt verboten. Die neue Regelung wird ausgearbeitet und soll diese Woche in Kraft treten. „Es war wichtig, keine reinen Ausnahmen für den Fußball zu schaffen, sondern alle Sportarten gleich zu behandeln“, sagt Sportministerin Susanne Eisenmann, „das Training muss in Kleingruppen für alle Spitzenmannschaften und -athleten zugelassen werden, sofern sie die strengen Auflagen des Infektionsschutzes erfüllen.“