Längere Öffnungszeiten Asylheim bremst längeres Putzen nicht aus

Abschließend hat das Landratsamt Ludwigsburg in der Sache, die dem Steinheimer Ausschuss nur zur Kenntnis vorlag, noch nicht entschieden. „Uns liegt ein Bauantrag vor, mit dem beantragt wird, die Öffnungszeiten der Waschanlage bis 22 Uhr zu verlängern“, erklärt Pressesprecher Andreas Fritz. Man habe daraufhin verlangt, dass sich „die Lärmbetrachtung die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort“ befasse und nicht „mit Annahmen und Prognosen arbeitet. Diese neue Betrachtung liegt uns bisher nicht vor.“ Was die in dem Gutachten gemachte Gleichstellung der Asylunterkunft mit einem Gewerbe anbelangt, vermutet Fritz, dass es sich um eine unglückliche Formulierung handelt. „Eine Asylbewerberunterkunft ist kein Gewerbe, sondern eine Wohnnutzung, die in einem Gewerbegebiet, so wie in Steinheim, ausnahmsweise zulässig sein kann“, stellt er klar. Richtig sei aber, „dass eine Wohnnutzung in einem Gewerbegebiet höhere Lärmrichtwerte hinzunehmen hat als eine Wohnnutzung in einem Misch- oder Wohngebiet“.