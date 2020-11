Länderspiele im Fußball Mut zur Absage!

Stuttgart - Der gesunde Menschenverstand soll ja insbesondere in Krisenzeiten helfen, deshalb vorneweg ein Gedanke, für den der gesunde Menschenverstand nicht mal besonders ausgeprägt sein muss: Reisen in Risikogebiete, ob nah oder fern, mitten in der Pandemie – das sollte nicht passieren. Privat eh nicht. Und beruflich, nun ja, so wenig wie möglich. Womit wir beim Thema wären: Fußball-Länderspiele stehen an, das kickende Personal also soll seinem Beruf nachgehen. Wofür es reisen muss, teils um die halbe Welt. Geht’s noch, will man da fragen. Und sollte dennoch einen Blick in die Tiefe wagen.