Kuriose Szenen auf Autobahn Polizei stoppt 30 Meter lange Abschlepp-Karawane auf A 4

Erfurt - Ein höchst ungewöhnliches improvisiertes Abschleppgespann aus mehreren Fahrzeugen mit einer Länge von fast 30 Metern haben Polizisten in der Nacht zum Freitag auf einer Autobahn in Thüringen gestoppt. Es bestand aus einem kleineren Transporter mit einem kaputten Schrottauto auf der Ladenfläche, der auf einem Anhänger ein defektes Wohnmobil zog, wie die Beamten in Erfurt mitteilten. An dem Anhänger war ein Kleintransporter befestigt, der im Inneren noch einen Kleinwagen transportierte.