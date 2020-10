Von Oberkaka bis Dümmer Das sind Deutschlands witzigste Ortsnamen

Katzenhirn/Oberkaka - Büchsenschinken und Oberkaka, Katzenhirn oder Dümmer: Ob in Ost oder West, Nord oder Süd, an kuriosen Ortsnamen mangelt es in Deutschland wahrlich nicht. In unserer Grafik zeigen wir eine kleines Auswahl verrückter Ortsnamen, in unserer Bildergalerie erklären wir, wie diese zustande kamen und was sie eigentlich bedeuten. Denn Oberkaka hat natürlich nichts mit Exkrementen zu tun, und die Bewohner von Dümmer in Mecklenburg-Vorpommern sind auch nicht dämlicher als der Rest der Republik.