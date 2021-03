Kunstwettbewerb Südlich vom Ochsen Die Kunst des Zusammenhaltens

Und so kam einiges zusammen an Bildern, Skulpturen, Dossiers und Videos mit Musik-, Tanz- oder Performancebeiträgen. Die Jury, bestehend aus Marbachern, die sich alle mit Kunst in einem breiten Feld haupt- oder nebenberuflich beschäftigen, hatte also gut zu tun. Zweimal tagten Fabian Friedl, Gisela Hack-Molitor, Kai Keller, Mark Scheuerle und Melanie Salzer. Sie gingen alle Beiträge durch, diskutierten, stimmten ab und kamen schließlich über ein Punktesystem zu ihrem Ergebnis: Es gibt drei Sieger, die, alle punktgleich, sich den ersten Platz und das aufgerundete Preisgeld teilen. „Ein Zusammenhalt, der so nicht gedacht war“, freut sich Mark Scheuerle.