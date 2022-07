Kunstnotizen Ist Stocherkahnfahren Kunst?

Jankowski lädt ab

Als großer Verwandler ist Christian Jankowski ständig unterwegs. Um den Vatikan einen heutigen Jesus casten zu lassen, in Rumänien eine Spezialeinheit die Praxis eines Psychotherapeuten stürmen zu lassen – oder auch, um mit dem Stocherkahn eine ganze Ladung Glücks-Kisten an Tübingens Zauber-Kulisse vorbei zu schippern. Warum der Stocherkahn nun gar Teil einer Ausstellung ist, erklärt sich von 2. Juli an in der Kunsthalle Tübingen. Deren Direktorin Nicole Fritz nimmt den Jankowski-Ball auf und erklärt die Ausstellung „I WAS TOLD TO GO WITH THE FLOW“ flugs zur Retrospektive. Soviel darf verraten werden: Jankowski, an der Stuttgarter Kunstakademie mit einer Professur für Installation und Video betraut, geht für die Kunst ganz ohne Motor in die Luft.