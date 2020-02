Kunstmuseum Stuttgart im Nationalsozialismus Auch die Kunstprofessoren sind in der Partei

Der Holzschnitt „Der Revolutionär“ (1933–45) von Hektor Kirsch, der einen fahnenschwingenden Nazi zeigt, mag eine klare Sprache sprechen, aber viele der im Kunstmuseum präsentierten Bilder wurden von den Nationalsozialisten vereinnahmt und als „schwäbische“ Kunst deklariert – etwa Werke von Hermann Pleuer oder Christian Landenberger, die lange vor dem Dritten Reich entstanden.

Die Ausstellung im Kunstmuseum zeigt Dokumente, Listen oder auch Archivkarten zu einzelnen Werken, die die mühsame Arbeit der Provenienzforschung ahnen lassen. Es wird an Stuttgarter Sammler erinnert, die ihre Bestände an die Stadt verkauften, an Künstler, die den Krieg mit Pinsel oder Bleistift dokumentierten – 1942 wurden die Kriegsbilder im Kronprinzenpalais auch ausgestellt.

Auch Kunstprofessoren waren in der Kunstkommission vertreten

Besonders interessant ist es, die Akteure kennenzulernen, die als Kommissionsmitglieder die Stuttgarter Sammlung zusammentrugen: Julius Kurz etwa war freier Kunstmaler in Stuttgart und seit 1931 in der NSDAP, auch wenn er sich später beim Entnazifizierungsverfahren als Mitläufer bezeichnete und seine Tätigkeit in der Kunstkommission erst gar nicht erwähnte. Arnold Waldschmidt, der die NSDAP in Stuttgart mitbegründete und mit Hitler gut bekannt war, war Professor an der Akademie und Kommissionsmitglied. Auf seinem Selbstporträt von 1909 wirkt er grobschlächtig und unsympathisch. Auch August Köhler wird später behaupten, er sei unter Zwang in die Partei eingetreten. Er war ebenfalls Professor an der Stuttgarter Akademie. Die Kunstkommission kaufte mehr als zwanzig Bilder von ihm an – etwa seine sehr langweilige „Heuernte“ von 1941.

Die „Bauernfrau“, die Alfred Binder 1939 malte, wirkt so redlich, fleißig und ernst, wie man sich die gute deutsche Frau vorgestellt haben mag. Kai Artingers Ausstellung konzentriert sich auf die historischen Fakten. Interessant wäre es, in einem zweiten Schritt die Werke selbst einer kritischen Prüfung zu unterziehen, zu fragen, wie ihre Qualität einzuschätzen ist und welcher Geist aus ihnen spricht. Gut die Hälfte der Sammlung, die die Nazis zusammentrugen, hat allerdings nicht überlebt. Mehr als tausend Gemälde verbrannten während des Krieges.