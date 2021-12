Kulturstaatsministerin in Stuttgart Claudia Roth besucht Stuttgarter Oper

Das Linden-Museum hält die Ministerin für herausragend

Dass die Kulturstaatsministerin als erstes Baden-Württemberg besuchen wollte, liege daran, dass man hier „Maßstäbe gesetzt“ habe. Denn Hauptthema auf Roths Agenda ist der Kolonialismusund die noch längst nicht abgeschlossene Aufarbeitung der Herkunft von Objekten, die während der Kolonialzeit oft brutal erbeutet wurden und sich bis heute in den ethnologischen Museen befinden. Das Linden-Museum, so Claudia Roth, sei eines der bedeutendsten Häuser in ganz Europa und beispielhaft im Umgang mit diesem schwierigen Erbe. „Sie sind herausragend, was Provenienzforschung angeht“, sagte Roth in Richtung der Ministerin Theresia Bauer, aber auch zu Inés de Castro, der Direktorin des Linden-Museums.