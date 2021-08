Kulturreihe „Eine kleine Abendmusik“ Kleiner Schlossplatz wird Konzertbühne

Auftritte von BRTHR oder Jiska geplant

„Kaum ein anderes Thema ist im Sommer 2021 so präsent wie die Nutzung von öffentlichem Raum in Stuttgart. Um diesen und insbesondere den Kleinen Schlossplatz im Herzen Stuttgarts für so viele Menschen wie möglich kulturell erlebbar zu machen, kooperiert das Pop-Büro Region Stuttgart mit dem Kulturbüro Sorglos für ein vielfältiges Pop-, Kultur- und Performanceprogramm unter freiem Himmel“, heißt es in dem Veranstaltertext. Auftritte der Tanzkompanie Esslingen, des Duos BRTHR oder der Musikerin Jiska stehen bereits fest.