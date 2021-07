Künzelsauer Handelskonzern Würth steigert Umsatz deutlich

Allein im Monat April sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 50 Prozent gestiegen, so Friedmann, was allerdings auch darauf zurückzuführen sei, dass die konjunkturelle Lage ein Jahr zuvor schwach gewesen sei. So hätten die Erlöse von Würth in Südeuropa im ersten Halbjahr um extreme 35 Prozent zugelegt – nicht zuletzt wegen eines deutlichen Rückgangs im Vorjahreszeitraum, der vor allem aus den harten Lockdown-Maßnahmen in Frankreich und Spanien resultiert habe.