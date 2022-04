Krieg in der Ukraine „Waffen, Waffen, Waffen“ für die Ukraine

Kiew macht Druck auf Deutschland

Kritik kam von Kuleba vor allem an Deutschland, das „angesichts seiner Reserven und Kapazitäten“ mehr machen könne. Man arbeite mit der deutschen Regierung zusammen. Das Problem, das ihn am meisten beunruhige, sei die Dauer der Verfahren und Entscheidungsfindung in Berlin. „Während Berlin Zeit hat, hat Kiew keine.“ Man schaue sich mit den Partnern an, wie man die Ukraine zukünftig intensiver und koordinierter unterstützen könne, erwiderte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).