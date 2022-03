Krieg in der Ukraine Russischer Generalstab: Konzentration auf Hauptziel Donbass

Wie viele Operationsphasen vorgesehen sind, sagte Rudskoj nicht

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte den Angriff am 24. Februar unter anderem mit der Begründung angeordnet, den als unabhängig anerkannten ostukrainischen Separatistengebieten Donezk und Luhansk beizustehen. Der Kreml behauptet, ukrainische Nationalisten verübten in der Region einen „Genozid“ an der russischsprachigen Bevölkerung. Dafür gibt es keine Belege.