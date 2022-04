Krieg in der Ukraine Putin akzeptiert nur noch Rubel für Gaslieferungen in den Westen

Scholz glaubt, Eurozahlungen sind weiter möglich

Bundeskanzler Olaf Scholz hat gelassen auf die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert, dass Firmen ab Freitag Gaslieferungen in Rubel zahlen müssen. Scholz verwies am Donnerstag in Berlin auf die bestehenden Verträge. "Darin steht drin, dass in Euro gezahlt wird, manchmal in Dollar", sagte er. "Ich habe in dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten klar gemacht, dass das auch so bleiben wird." Man werde sich nun anschauen, wie Russland dies umsetzen werde. "Auf alle Fälle gilt für die Unternehmen, dass sie in Euro zahlen wollen, können und werden."