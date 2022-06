Krieg in der Ukraine Elend sterben auf 700 Quadratkilometern

Die Analyse zeigt aber auch: Von den 22, Mitte Mai aus Norwegen an die Ukraine gelieferten, M-109-Panzerhaubitzen, wurden bereits drei zerstört; überproportional viele bei insgesamt 16 Verlusten dieses Waffentyps seit Februar. Auch von den von Lkw gezogenen M777-Haubitzen, die die USA, Kanada und Großbritannien lieferten, sind zwei zerstört worden – bei elf totalen Ausfällen dieses Waffentyps seit Februar. Und: Kein westliches Land hat bislang modernes, westliches Kriegsgerät in die Ukraine geschickt: Deutschland und die Niederlande wollen nächste Woche zusammen zwölf Panzerhaubitzen 2000 ins Kriegsgebiet bringen, deren ukrainische Besatzungen bislang an der Artillerieschule des deutschen Heeres in Idar-Oberstein ausgebildet wurden.

Jahrelanger Krieg in der Ukraine?

Die CDU im Bundestag fordert derweil, die deutschen Waffenlieferungen sollten „in Qualität und Quantität unverzüglich und spürbar“ intensiviert werden. Geht es nach der Union, werden aus Beständen der Bundeswehr in größtmöglichen Umfang Rüstungsgüter für die Ukraine bereitgestellt und unverzüglich dorthin geliefert.

Unterdessen erklärte der Nato-Generalsekretär, Jens Stoltenberg, in einem Gespräch mit der „Bild am Sonntag“, dass der Krieg „Jahre dauern könnte.“ Auch Premier Boris Johnson schwört die Briten auf einen langen Krieg ein. Putin habe sich auf einen Abnutzungskrieg verlegt, in dem er mit „schierer Brutalität“ die Ukraine in die Knie zwingen wolle. „Das Vereinigte Königreich und seine Freunde müssen reagieren, indem sie sicherstellen, dass die Ukraine das strategische Durchhaltevermögen, um zu überleben und als Sieger hervorzugehen“, schrieb er in der „Sunday Times“.