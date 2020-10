Krankheitsverlauf bei Covid-19 Jeder fünfte Corona-Infizierte ohne Symptome

Seit dem Ende der Sommerferien sinkt der Anteil der Symptomlosen unter den nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten. Gleichzeitig steigt das mittlere Alter der Infizierten – weil nun anteilig weniger junge Reisende positiv getestet werden. Aber noch ein Wert ist niedrig und steigt nicht an: der Anteil derjenigen, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen. Zudem verstirbt aktuell nur ein sehr kleiner Teil der Infizierten an und mit Covid-19.

Appell des RKI

Das sind inmitten der steigenden Zahl der nachweislich Infizierten an sich gute Nachrichten. Schließlich geht es im Umgang mit Corona darum, ein Ansteigen der Todesfälle und Zwangsmaßnahmen wie einen zweiten Lockdown zu vermeiden. In diesem Zusammenhang appelliert das RKI insbesondere an jene, bei denen die Infektion sehr mild verläuft, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Wo kaum oder gar keine Symptome auftreten, wird man womöglich nachlässig. „So beginnen viele Infektionsketten, die dann zu einer Verbreitung und dem Eintrag der Infektion in besonders schwierige Settings führen können“, schreibt das Institut in einer aktuellen Analyse zum Entstehen von Infektionen in Deutschland.

