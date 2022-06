Krankenkassenbeiträge steigen Lauterbach bittet Versicherte zur Kasse

Bei Lindner auf Granit gebissen

Die durchaus merkliche Anhebung ist auch deshalb notwendig, weil Lauterbach bei Bundesfinanzminister Christian Lindner auf Granit gebissen hat. Mit einem um weitere zwei Milliarden Euro erhöhten Bundeszuschuss von 14,5 Milliarden Euro packt Lindner nur einen vergleichsweise geringen Betrag drauf, um das für 2022 erwartete Defizit von 17 Milliarden Euro zu schließen. Erstaunlich: Lauterbach stellt sich ausdrücklich hinter Lindners Ziele, keine Steuern zu erhöhen und die Schuldenbremse einzuhalten. Erstaunlich deshalb, weil Lauterbach doch Sozialdemokrat ist. Dass er und seine Partei in einer Zeit, in der Land von mehreren schweren Krisen gleichzeitig getroffen wird, weder den Fetisch Schuldenbremse in Frage stellt, noch die Debatte über Mehreinnahmen zumindest beginnt, ist bemerkenswert. Sogar die bürgerlichen Regierungen in Großbritannien und Italien nehmen die Übergewinnsteuer zur Abschöpfung besonders hoher Gewinne aus Kriegsfolgen in Angriff. Das würde Spielräume eröffnen.