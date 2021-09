Konzert in der Harzberghalle Bottwartäler Winzerchor tritt auf

Und frischen Wind gibt es ebenfalls: die 30-jährige Brasilianerin Giovanna, die seit Juni live gemeinsam mit den anderen probt. „Wir sind alle mit demselben Eifer wiedergekommen“, freut sich Dietlinde Landbeck. Ihr Blick richtet sich aber jetzt vor allem auf die Matinée, die der Chor am 12. September in der Harzberghalle veranstaltet. Und das noch bevor diese eingeweiht wird – das steht coronabedingt nämlich noch aus. Dass dem Chor dennoch die Möglichkeit eingeräumt wird, in der großzügigen Halle aufzutreten, „ist ein großes Glück für uns“, so Landbeck. Der Vorstand hatte das Event ursprünglich für draußen geplant. „Jetzt aber müssen wir uns weder wegen des Wetters noch wegen unserer Stimmen den Kopf zerbrechen.“ Sie weiß nämlich, dass „jeder von uns sich im Freien als Solist gefühlt hätte, weil er den anderen nicht richtig hören könnte“.