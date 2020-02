Instrument für neue Stadthalle Der Traum vom Flügel soll durch Spenden in Erfüllung gehen

Doch Chormusik ohne adäquate Musikbegleitung? Das ist für den Winzerchor keine Option. Das Problem: Das Leihen eines Flügels würde rund 1000 Euro kosten, und ein Klavier reicht für den Festsaal nicht aus. „Wir müssten uns also überlegen, unsere Konzerte wie in den vergangenen zehn Jahren wieder auswärts durchzuführen“, machen die Vorsitzenden Dietlinde Landbeck und Dieter Roux in dem Brief deutlich. So weit wollen sie es aber nicht kommen lassen. „Unser Wunsch ist: Wir möchten in unserem Heimatort auftreten.“ Darauf warten die Sänger sehnlichst – seit vor mehr als zehn Jahren die alte Stadthalle geschlossen und dann abgebrochen wurde. „Alle sind froh, wenn der Bau abgeschlossen ist und wir im November auch wieder Gastgeber von ‚Singendes Bottwartal’ sind. Manchem Besucher aus Großbottwar fällt es dann auch leichter, zum Konzert zu kommen“, so Dietlinde Landbeck weiter.