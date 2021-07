Konzert in Benningen Konzertfreunde trotzen Corona und Gewitterzelle

Dank Flaschenbier gibt es weniger Müll

Diese Kleinigkeiten haben es in sich. So erfordert das Hygienekonzept markierte Laufwege für alles, egal ob nun zum Bier, dem Schnitzel, den Toiletten oder für getrennte Ein- und Ausgänge. Haben früher 30 Biergarnituren für die Gäste gereicht, so sind es jetzt durch die einzuhaltenden Abstände 90 Stück davon. Statt des Fassbiers in Gläsern, die man in den vergangenen Jahren zwischendurch gespült hat, gibt es jetzt Bier aus Pfandflaschen. So vermeide man gleichzeitig die von Veranstaltern und Gemeinde gleichermaßen gefürchtete Vermüllung. Schließlich solle es ein Familienfest und keine Miniatur von Wacken werden. Neben dem üblichen Veranstaltungsrisiko des wechselhaften Sommerwetters wirft die wieder ansteigende Inzidenz die Frage auf, ob die Maske nur auf den Laufwegen, bei Eintritt, Anstehen und auf den Toiletten, oder im gesamten Veranstaltungsgelände getragen werden müsse. Das alles hält rund 300 Besucher nicht davon ab, endlich wieder einmal echte Musik mit vielen anderen Menschen zu genießen. „Ich schätze, es sind so 70 bis 80 Prozent der Benninger da, die laufen können“, freut sich Brendel, denn „seit 2015 ist das Fest so besucht, dass alle zufrieden sind.“