Kommunen erlauben Christbaumsammlung trotz Corona-Vorgaben „Besser als ein Stau am Häckselplatz“

Für vertretbar hält hingegen der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter die Sammlung des CVJM. „Wir haben hin und her überlegt und uns die Entscheidung nicht leicht gemacht – aber wir wollten auch keine Ansammlungen am Häckselplatz und haben uns letztlich für eine einheitliche Praxis im Gemeindeverwaltungsverband mit Murr entschieden.“

Deutlich weniger Gedanken gemacht als die CVJM-Verantwortlichen haben sich offenbar „ein paar nette Jungs aus Steinheim“, so die Eigenbezeichnung auf einem Zettel, der in verschiedene Briefkästen der Urmenschstadt geworfen wurde. Darauf steht zu lesen: „Da in diesem Jahr kein Verein die Weihnachtsbäume einsammeln kann. . . , möchten wir . . . die Bäume privat abholen und auf einem offiziellen Sammelplatz entsorgen.“ Über eine kleine Spende am Baum freue man sich. Namen oder sonstige Kontaktdaten fehlen auf dem Anschreiben.

Was ebenso fehlt, ist eine offizielle Anfrage beim Steinheimer Ordnungsamt, die für so eine Aktion nötig wäre. Zumindest lautete so die inoffizielle Auskunft einer Rathausmitarbeiterin am Dienstag, die die Vertretung für die zuständige Kollegin übernommen hatte. Das Fehlen der Anfrage ärgert Reiner Klotz: „Es kann nicht sein, dass sich die Vereine an die Vorgaben halten und andere nicht.“ Der CVJM habe extra abgewartet und viel geklärt und organisiert. Er will die Initiative der „netten Jungs aus Steinheim“ aber nicht grundsätzlich verteufeln: „Das mag nett gemeint sein, aber es wäre doch schön gewesen, wenn man vorher mal mit uns geredet hätte. Immerhin führen wir die Aktion schon seit 15 Jahren durch.“