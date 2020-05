Kommentar zu Fastfood-Abfälle in Murr Mc Müll

In der bisherigen Diskussion um den Murrer Müll sind die Fastfood-Ketten immer relativ gut weggekommen. Einzelne Kunden seien schuld, nicht das System als solches. Tatsächlich sind die meisten Burger inzwischen in Papier statt in Kunststoff verpackt. Aber doch gibt es noch viel Luft nach oben, was die Nachhaltigkeit angeht. Die Einmalnutzung gehört zum Konzept und regiert, riesige Müllberge entstehen. Plastik bleibt im Spiel, etwa wenn Salat verkauft oder ein Kaffeebecher über die Theke gereicht wird. Manches wirkt halbherzig. Zu Plastikspielzeug in Kinder-Mahlzeiten wird lediglich eine Alternative angeboten, obwohl in Großbritannien eine Petition von zwei Kindern gegen das Spielzeug schnell eine halbe Million Unterzeichner mobilisierte. Mc Donald’s hat erklärt, man wolle bis 2030 (!) alle Produkte mit nachhaltigen Verpackungen ausstatten. Dass der Müll in die Tonne gehört, sollten aber schon alle Kunden früher begriffen haben.