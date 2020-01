Kommentar zu den Grammys Billie Eilishs Vierfach-Triumph ist ein starkes Signal

In allen vier Hauptkategorien hat am Ende die 18-jährige Billie Eilish gewonnen. Schon das ist außergewöhnlich, gleich alle vier Toppreise abzuräumen. Eine falsche Entscheidung ist es aber wahrlich nicht. Ihr Album mit dem sperrigen Titel „When we all fall asleep where do we go“ hat seine Reibungspunkte, und genau davon lebt es auch. Aufregende, teils bestechende, ungewohnt orchestrierte Musik bietet es, insofern ist es für sich schon ein würdiger Sieger. Die Interpretin zeigt darauf, wie man wunderbare Popmusik abseits des Mainstreams aufnehmen kann, ohne durch Exaltiertheit zu verstören.