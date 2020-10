Kommentar Gratwanderung

Oberstenfeld - Ganz schön spannend, was da in Oberstenfeld gerade beginnt. Ein riesiges Gebiet direkt in der Nähe der Ortsmitte wird frei. Was dort entsteht, ist noch offen. Die Gemeinde und der Investor, die Levkas GmbH, überrollen die Bürger nicht mit einem fertigen Konzept, sondern halten die Türen mit einer Bürgerbeteiligung und einem nicht ganz billigen Planungswettbewerb offen. Und das ist gut so. Denn wer an dieser Stelle knausert, würde über kurz oder lang von der Realität eingeholt. Denn, egal wie das Gebiet letztlich gestaltet wird, Nutzungskonflikte mit der Umgebung werden wahrscheinlich nicht ausbleiben. Je eher darüber miteinander gesprochen wird, umso besser. Das zeigen entsprechende Prozesse in anderen Kommunen.