Komiker Bodo Bach war zu Besuch in Steinheim Ein Redegenie, das Vergnügen kreiert

Steinheim – Er kam – ulkte – und siegte. Auf diese Kurzformel gebracht, lässt sich der Samstagabend in der Erich Kästner Realschule, wo der Komiker Bodo Bach seine Aufwartung machte, gut zusammenfassen. Doch nicht nur das Publikum zeigte sich glücklich darüber, über zwei Stunden von der hessischen Babbelgosch bespaßt worden zu sein. Der Künstler selbst war im Freude-Modus und offenbarte am Schluss seine Wertschätzung für das Team aus Ehrenamtlichen, das eine „so familiäre Atmosphäre“ zu schaffen verstehe. „Was ich hier an Gastfreundschaft erlebt habe, das ist der Hammer“, lobte der sonst so trocken-humorig agierende Bach euphorisch. „Ich bin ja wirklich viel unterwegs, aber sowas hab ich noch nie erlebt!“