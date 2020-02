Knatsch um Oberstenfelder Wohngebiet Unmut über geänderte Verkehrsplanung

Oberstenfeld - Eine grobe Fehlentscheidung – so lautet das Urteil der Initiativgruppe Dürren IV zum Beschluss des Gemeinderats, die Ziegelstraße im Neubaugebiet als Sackgasse enden zu lassen. Dagegen hat die aus Anwohnern der Dürrenstraße und Am Schlossberg bestehende Gruppe nun Einspruch bei der Gemeinde eingelegt. Die Anwohner der Ziegelstraße hätten argumentiert, die Straße sei zu schmal, um zusätzlichen Verkehr zu bewältigen. Dabei sei die Dürrenstraße sogar noch schmaler, betont die Initiative. Ganz zu schweigen von den beiden Kinderspielplätzen in der Dürrenstraße und Am Schlossberg, an denen dann das stark erhöhte Verkehrsaufkommen vorbeiführe.