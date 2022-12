Klinikum Ludwigsburg Vom Himmel hoch, da kommt er her

So eine Freiluftaktion ist halt doch etwas anderes als der klassische Weg durch den Kamin. Doch so ist für den großen Sack auf dem Rücken deutlich mehr Platz, und auch der Bauch muss nicht durch den Rauchabzug gequetscht werden. Unten warten schon zwei weitere Weißbärte auf ihren Kameraden, dann machen sie sich auf den Weg in die Kinderklinik und die Palliativstation. Denn auch den schwerkranken Erwachsenen soll zum Nikolaustag eine Freude bereitet werden.